2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul’daki hazırlık kampına yarın başlayacak.

Hazırlık kampı başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ve Gürcistan ile yapacağı maçların hazırlıklarına yarın İstanbul’da başlayacak. Milliler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 18.00’de ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlılar, kamp dönemi boyunca Riva’da çalışmalarını sürdürecek. 10 Ekim Cuma günü saat 11.15’teki antrenmanın ardından saat 16.15’te özel uçakla Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya hareket edecek.

Milliler, Sofya’da Bulgaristan maçının oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı’nda yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu TSİ 19.00’da basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45’te Bulgaristan ile oynanacak maçın ardından Türkiye’ye dönülecek ve Riva’da yeniden kampa girilecek. Milliler, 13 Ekim’de saat 20.00’de karayoluyla Gürcistan maçının oynanacağı Kocaeli’ye hareket edecek. Montella ve bir futbolcu saat 20.45’te basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Türkiye-Gürcistan karşılaşması 14 Ekim Salı günü saat 21.45’te başlayacak.

A Milli Takım, E Grubu’nda üçüncü sırada yer alıyor. İlk maçta deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup eden Türkiye, ikinci maçta İspanya’ya 6-0 yenildi. Lider İspanya 6 puanda, Türkiye 3 puanla Gürcistan’ın averajla gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Bulgaristan ise puanı olmayan son sırada yer alıyor.

Aday kadro belli oldu

Montella, Bulgaristan ve Gürcistan maçları için 27 kişilik aday kadroyu belirledi. Ceza alan Barış Alper Yılmaz, Bulgaristan maçında forma giyemeyecek.

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız