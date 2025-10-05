Şehzadeler ilçesinde bir evden çelik kasa çaldığı öne sürülen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Şehzadeler’de çelik kasa hırsızlığı (H2)
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, bir evden çelik kasa çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Bedevi Mahallesi 567 Sokak’ta bir evden çelik kasa çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve saklandıkları yeri tespit etti.
Turgut Özal Mahallesi’nde bir evde saklandıkları belirlenen şüpheliler T.Ç. (40), D.A. (40), E.B. (24) ve eşi O.B. (27), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.