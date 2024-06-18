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A Milli Takım, grubun ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak.

Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri Gürcistan karşısında üç puanı getirdi. Arda Güler, attığı golle Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru da kırdı.

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