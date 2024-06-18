Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri Gürcistan karşısında üç puanı getirdi. Arda Güler, attığı golle Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru da kırdı.
Mücadelede öne çıkanlar:
- Mert Müldür: Maçın 25. dakikasında muhteşem bir füzeyle gol attı ve Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.
- Arda Güler: 65. dakikada ceza sahası dışından attığı golle hem golüyle hem de rekoruyla maça damgasını vurdu.
- Kerem Aktürkoğlu: Son dakikalarda boş kaleyi havalandırarak skoru 3-1'e getirdi.
Arda Güler'in rekorları
- Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçında gol atan en genç oyuncu (19 yaş 114 gün)
- Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) gol atan en genç Türk oyuncu
Maçın özeti
- Milli Takım, Gürcistan karşısında baskılı bir oyun sergiledi ve 3-1'lik galibiyeti hak etti.
- İlk yarıda Müldür'ün golüyle öne geçen Milliler, ikinci yarıda Arda ve Kerem'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi.
- Gürcistan'ın tek golü 32. dakikada Mikautadze'den geldi.
- Milli Takım, bu sonuçla EURO 2024'e 3 puanla başladı.
A Milli Takım, grubun ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak.
Editör: Emirhan Bol