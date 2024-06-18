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Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri Gürcistan karşısında üç puanı getirdi. Arda Güler, attığı golle Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru da kırdı.

Mücadelede öne çıkanlar:

  • Mert Müldür: Maçın 25. dakikasında muhteşem bir füzeyle gol attı ve Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.
  • Arda Güler: 65. dakikada ceza sahası dışından attığı golle hem golüyle hem de rekoruyla maça damgasını vurdu.
  • Kerem Aktürkoğlu: Son dakikalarda boş kaleyi havalandırarak skoru 3-1'e getirdi.

Arda Güler'in rekorları

  • Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçında gol atan en genç oyuncu (19 yaş 114 gün)
  • Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) gol atan en genç Türk oyuncu

Maçın özeti

  • Milli Takım, Gürcistan karşısında baskılı bir oyun sergiledi ve 3-1'lik galibiyeti hak etti.
  • İlk yarıda Müldür'ün golüyle öne geçen Milliler, ikinci yarıda Arda ve Kerem'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi.
  • Gürcistan'ın tek golü 32. dakikada Mikautadze'den geldi.
  • Milli Takım, bu sonuçla EURO 2024'e 3 puanla başladı.

A Milli Takım, grubun ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak.

Editör: Emirhan Bol