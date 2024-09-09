A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı. İzmir'deki mücadele, ilk yarıda karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

2. Dakika: Maçın başlama düdüğü ile birlikte Türkiye, hızlı bir atak geliştirdi. Umut Nayır'ın pasında Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında topu ağlara gönderdi. Türkiye öne geçti: 1-0.

10. Dakika: Türkiye'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında Arda Güler'in ortasında, ön direkte İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşu, İzlanda kalecisi Hermansson'da kaldı.

25. Dakika: A Milli Takım, Eren Elmalı'nın pasıyla Kerem Aktürkoğlu ile bir başka tehlikeli atak geliştirdi. Kerem’in dönerek çektiği şut, az farkla auta çıktı.

36. Dakika: İzlanda, sağ kanattan köşe atışı kullandı. Gudmunsson'un ortasında Palsson'un kafa vuruşu ile eşitliği sağladı: 1-1.

43. Dakika: Türkiye, Kerem Aktürkoğlu ile tekrar bir atak daha geliştirdi. Kerem’in ceza sahasına girerek çektiği şut, savunmadan sekti ve kornere çıktı.

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Takım kadroları

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayır  
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Emirhan Topçu, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Can Uzun, Kenan Yıldız, Eren Sami Dinkçi  
Teknik Direktör: Vincenzo Montella

İzlanda: Rafn Valdimarsson, Hjörtur Hermannsson, Daniel Gretarsson, Victor Palsson, Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Jon Thorsteinsson, Kolbeinn Finnsson, Mikael Anderson, Andri Gudjohnsen, Stefan Teitur Thordarson  
Yedekler: Elias Olafsson, Patrik Gunnarsson, Alfons Sampsted, Julius Magnusson, Arnor Sigurdsson, Willum Willumsson, Logi Tomasson, Isak Johannesson, Arnor Traustason, Valgeir Fridriksson, Orri Steinn Oskarsson, Mikael Egill Ellertsson  
Teknik Direktör: Age Hareide

Kaynak: İHA