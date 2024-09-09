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43. Dakika: Türkiye, Kerem Aktürkoğlu ile tekrar bir atak daha geliştirdi. Kerem’in ceza sahasına girerek çektiği şut, savunmadan sekti ve kornere çıktı.

36. Dakika: İzlanda, sağ kanattan köşe atışı kullandı. Gudmunsson'un ortasında Palsson'un kafa vuruşu ile eşitliği sağladı: 1-1.

25. Dakika: A Milli Takım , Eren Elmalı'nın pasıyla Kerem Aktürkoğlu ile bir başka tehlikeli atak geliştirdi. Kerem’in dönerek çektiği şut, az farkla auta çıktı.

2. Dakika: Maçın başlama düdüğü ile birlikte Türkiye, hızlı bir atak geliştirdi. Umut Nayır'ın pasında Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında topu ağlara gönderdi. Türkiye öne geçti: 1-0.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un ikinci maç ında İzlanda ile karşılaştı. İzmir'deki mücadele, ilk yarıda karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

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