Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya deplasmanında 6-0 mağlup oldu. İspanya'nın Merino, Pedri ve Ferran Torres’in golleriyle aldığı skor, Milliler tarihindeki en farklı yenilgilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Konya Medaş Stadyumu’nda oynanan mücadelede İspanya, Merino’nun hat-trick’i ile öne çıktı. Pedri iki gol atarken, Ferran Torres de bir gol kaydetti. Türkiye, Barış Alper Yılmaz’ın Gürcistan maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle İspanya karşısında forma giyememesi ile sahaya çıktı.

Goller: Merino (3) Pedri (2) Ferran Torres (1)



Türkiye ilk yenilgisini aldı

İspanya, ikinci galibiyetini alarak grupta 6 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Türkiye ise ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

Millilerin en farklı yenilgileri

A Milli Takım, tarihinde 10. kez bir maçı 6 veya daha fazla farkla kaybetti. En farklı mağlubiyetler şöyle: