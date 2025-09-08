Filenin Sultanları dünya ikincisi oldu
Filenin Sultanları dünya ikincisi oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya deplasmanında 6-0 mağlup oldu. İspanya'nın Merino, Pedri ve Ferran Torres’in golleriyle aldığı skor, Milliler tarihindeki en farklı yenilgilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Konya Medaş Stadyumu’nda oynanan mücadelede İspanya, Merino’nun hat-trick’i ile öne çıktı. Pedri iki gol atarken, Ferran Torres de bir gol kaydetti. Türkiye, Barış Alper Yılmaz’ın Gürcistan maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle İspanya karşısında forma giyememesi ile sahaya çıktı.

  • Goller:

    • Merino (3)

    • Pedri (2)

    • Ferran Torres (1)

Türkiye ilk yenilgisini aldı

İspanya, ikinci galibiyetini alarak grupta 6 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Türkiye ise ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

Millilerin en farklı yenilgileri

A Milli Takım, tarihinde 10. kez bir maçı 6 veya daha fazla farkla kaybetti. En farklı mağlubiyetler şöyle:

Rakip Yıl Skor
Polonya 1968 0-8
İngiltere 1984 0-8
İngiltere 1987 0-8
Mısır 1928 1-7
Batı Almanya 1954 2-7
Hollanda 2021 1-6
Avusturya 2024 1-6
Macaristan 1984 0-6
İtalya 1962 0-6
İspanya 2025 0-6