Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya deplasmanında 6-0 mağlup oldu. İspanya'nın Merino, Pedri ve Ferran Torres’in golleriyle aldığı skor, Milliler tarihindeki en farklı yenilgilerden biri olarak kayıtlara geçti.
Konya Medaş Stadyumu’nda oynanan mücadelede İspanya, Merino’nun hat-trick’i ile öne çıktı. Pedri iki gol atarken, Ferran Torres de bir gol kaydetti. Türkiye, Barış Alper Yılmaz’ın Gürcistan maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle İspanya karşısında forma giyememesi ile sahaya çıktı.
-
Goller:
-
Merino (3)
-
Pedri (2)
-
Ferran Torres (1)
-
Türkiye ilk yenilgisini aldı
İspanya, ikinci galibiyetini alarak grupta 6 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Türkiye ise ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.
Millilerin en farklı yenilgileri
A Milli Takım, tarihinde 10. kez bir maçı 6 veya daha fazla farkla kaybetti. En farklı mağlubiyetler şöyle:
|Rakip
|Yıl
|Skor
|Polonya
|1968
|0-8
|İngiltere
|1984
|0-8
|İngiltere
|1987
|0-8
|Mısır
|1928
|1-7
|Batı Almanya
|1954
|2-7
|Hollanda
|2021
|1-6
|Avusturya
|2024
|1-6
|Macaristan
|1984
|0-6
|İtalya
|1962
|0-6
|İspanya
|2025
|0-6