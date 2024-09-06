A Millilerimiz UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bu gece deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak maç TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelede Norveçli Rohit Saggi düdük çalacak. Ay yıldızlı ekipte bugün ağrıları nükseden Semih Kılıçsoy, yeni takımı Brighton'da sakatlık geçiren Ferdi Kadıoğlu ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapan Hakan Çalhanoğlu'nun bugün forma giymesi beklenmiyor.

Deplasmanda ilk zaferi arıyoruz

Galler deplasmanında çıktığımız 4 karşılaşmada da galibiyet yüzü görmeyen Milli Takımımız bugün Cardiff'te galibiyet arıyor. Galler ile 10. sınavına çıkacak Ay yıldızlı ekip şanssızlığı kırmak istiyor. Millilerimiz geride kalan 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Ay yıldızlılar Galler karşısında çıktığı 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Türkiye, Vincenzo Montella ile 14. sınavına çıkacak. Milliler İtalyan çalıştırıcı ile 6 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Muhtemel 11'imiz

A Milli Takım'ın sahaya; Mert Günok; Mert Müldür, Çağlar, Abdülkerim, Eren; İsmail, Hakan; Arda, Orkun, Kenan ve Barış Alper on biriyle çıkması bekleniyor.

