ABD'de merakla beklenen tarım dışı istihdam verisi ağustos ayında 142 bin artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Bu gelişme, Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında faiz kararına dair beklentileri yeniden şekillendirdi.

Beklentilerin altında kalan artış

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ağustos ayında 142 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi, 161 bin artış olacağı yönündeydi. Bu verinin beklentilerin altında kalması, piyasalarda büyük bir şaşkınlık yarattı. Haziran ve temmuz aylarına dair revize edilen istihdam verileri de bu eğilimi doğruladı; haziran ayı verisi 179 binden 118 bine, temmuz ayı verisi ise 114 binden 89 bine revize edildi.

İşsizlik oranı beklentilere paralel

Tarım dışı istihdam verisinde yaşanan bu düşüşe rağmen, işsizlik oranı piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde yüzde 4,3’ten yüzde 4,2’ye geriledi. Bu oran, Fed’in haziran ayında yaptığı tahminlerle de uyumlu görünüyor. Fed, işsizlik oranının 2025 yılı için yüzde 4,2, 2026 yılı için ise yüzde 4,1 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Özel sektör ve istihdam

Özel sektördeki istihdam artışı da hayal kırıklığı yarattı. Piyasa beklentisi 138 bin iken, gerçek artış sadece 118 bin oldu. İmalat sektöründe 24 bin kişilik bir düşüş yaşanırken, inşaat sektöründe ise 34 bin kişilik bir artış kaydedildi. Bu veriler, ABD iş gücü piyasasında sektörler arası dengesizlikleri ortaya koyuyor.

Saatlik kazançlar ve çalışma saatleri

Ağustos ayında ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,4 artış gösterirken, yıllık bazda artış yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Bu veriler, iş gücü piyasasında hala güçlü bir ücret baskısı olduğuna işaret ediyor. Ortalama çalışma saatleri ise 34,3 saate yükseldi.

Fed’in faiz kararı üzerindeki etkiler

Bu veriler, Fed’in 18 Eylül’de gerçekleştireceği toplantıda alacağı faiz kararını doğrudan etkileyebilir. Piyasalarda Fed’in faiz oranlarını 25 veya 50 baz puan indirmesi beklenirken, istihdam verisinin zayıf gelmesi faiz indirimine dair beklentileri güçlendirebilir. Dolar endeksi bu verilerin ardından değer kaybederken, ons altın ve Euro/dolar paritesinde yükselişler gözlendi.

Altın ve doların hareketi

İstihdam verisi sonrasında ons altın fiyatı 2 bin 520,87 dolara yükselirken, dolar endeksi 100,53 seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi de 1,11079’dan 1,11556 seviyesine kadar yükseldi.