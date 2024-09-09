A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi B Ligi 4'üncü Grup ikinci maçında bu akşam İzlanda'yı konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'de başlayacak. Karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Gruptaki ilk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 beraber kalan ay yıldızlılar bu gece hedefi galibiyet olarak belirledi.

Barış Alper yok

Galler maçında iki sarı kart sonrası kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bugünkü kadroda yer almıyor. Forvet pozisyonunda görev alan Barış yerine bugün Juventus forması giyen Kenan Yıldız yer alacak. Montella'nın çıkaracağı muhtemel 11 şu şekilde;

Türkiye: Mert, Kaan, Çağlar, Abdülkerim, Zeki, İsmail, Hakan, Mert Müldür, Kerem, Eren (Arda), Kenan

İzlanda'nın ise şu şekilde sahaya çıkması bekleniyor;

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gudmondsson, Thordarson, Anderson, Thorsteinsson, Sigurdsson, Oskarsson