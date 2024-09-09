Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçına 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda karşısında çıkıyor. Galler ile deplasmanda oynanan ilk maçta 0-0'lık sonuçla sahadan bir puanla ayrılan A Milli Takım, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda galibiyet hedefliyor.

Maç, Türkiye'nin İzlanda'ya karşı üçüncü kez 9 Eylül'de oynadığı bir mücadele olacak ve saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8 kanalından canlı yayınlanacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Galler maçındaki performansın ardından bazı değişiklikler yapabilir. Kırmızı kart cezalısı Merih Demiral kadroya dönebilirken, Kenan Yıldız, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan ise kart ceza sınırında olan isimler arasında yer alıyor. Bu oyuncuların dikkatli olması, ilerleyen maçlar için büyük önem taşıyor.

İzmir'de 37. buluşma

İzmir, Türkiye-İzlanda maçıyla birlikte 37. kez A Milli Takım'ın bir maçına ev sahipliği yapacak. Özellikle kentin kurtuluşunun 102. yıl dönümüne denk gelmesi, bu maçı anlamlı kılan detaylardan biri. Milliler daha önce 9 Eylül'de İzlanda ile iki kez karşılaşmış ve her iki maçı da kaybetmişti. Bu sefer hedef, bu kötü seriyi bozarak galibiyetle sahadan ayrılmak.

Uluslar Ligi Maç Programı:

9 Eylül 2024 - İzlanda (İzmir)

11 Ekim 2024 - Karadağ (İç Saha)

14 Ekim 2024 - İzlanda (Deplasman)

16 Kasım 2024 - Galler (İç Saha)

19 Kasım 2024 - Karadağ (Deplasman)

Türkiye'nin Kadrosu: Kaleciler: Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mert Müldür

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Kenan Yıldız, Umut Nayir

Milliler, İzlanda karşısında üç puan kazanarak grup liderliği için iddialarını sürdürmek istiyor.