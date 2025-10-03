A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosunu açıkladı. 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan, 14 Ekim’de ise Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak olan milliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 27 oyuncuyla kampa girecek.

A Milli Takım'ın 2025 Bulgaristan ve Gürcistan maçların aday kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurusuna göre, A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları için davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

Barış Alper Bulgaristan maçında oynayamıyor

Kadrodaki isimlerden Barış Alper Yılmaz, cezası nedeniyle 11 Ekim’de oynanacak Bulgaristan maçında forma giyemeyecek. Barış Alper'in cezası, takımın kadro planlamasında önemli bir etkiye sahip.

Millilerin kamp programı şöyle:

A Milli Takım, 6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00 itibariyle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenman 18.00'de yapılacak. Kamp dönemi boyunca Riva’da çalışmalarını sürdürecek olan milliler, 10 Ekim’de Sofya’ya uçacak.

10 Ekim: Saat 11.15’teki antrenmanın ardından saat 16.15’te THY’ye ait özel uçakla Sofya’ya gidecek.

11 Ekim: Bulgaristan ile oynanacak maçın ardından Türkiye'ye dönecek ve Riva'da kampa devam edecek.

13 Ekim: Milliler, 13 Ekim saat 20.00’de karayoluyla Kocaeli’ye gidecek.

14 Ekim: Gürcistan maçı, saat 21.45’te oynanacak. Didim Belediyesi’nden kadın voleyboluna büyük destek İçeriği Görüntüle

Milliler, her iki maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek ve maçlardan önce stadyumda yürüyüş yapacak. Bu yürüyüşler, takımların maç öncesi motivasyonlarını artırmayı hedefliyor.