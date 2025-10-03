2025 Eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 artarken, üniversite ücretleri zam şampiyonu oldu. TÜİK verilerine göre, üniversite eğitimine yapılan zam oranı yüzde 61,67 olarak kayıtlara geçti. Öğrenci yurtları ve diğer konaklama hizmetleri ise yüzde 36,62 zamlandı.

Üniversite ücretlerine yüzde 61,67 zam yapıldı

2025 Eylül ayında üniversite eğitim ücretlerinde ciddi bir artış yaşandı. Üniversitelerdeki yıllık eğitim ücretleri, aylık bazda yüzde 61,67 oranında arttı. Bu artış, öğrenciler ve aileleri için büyük bir mali yük oluşturdu.

Yurt ve konaklama hizmetlerine zam

Üniversite yurtları ve konaklama hizmetlerinde de dikkat çeken bir artış yaşandı. Öğrenci yurtlarındaki ücretler, yüzde 36,62 oranında zamlandı. Bu durum, üniversite öğrencilerinin barınma masraflarını artırarak bütçelerini zorladı.

Eylül'de enflasyon yüzde 3,23 arttı

TÜİK verilerine göre, Eylül 2025’te enflasyon oranı genel olarak yüzde 3,23 arttı. Ancak üniversite ücretleri ve öğrenci yurtlarındaki zamlar, bu oranı çok geride bıraktı ve zam şampiyonu olarak kaydedildi.

Üniversite ücretlerinde yaşanan bu büyük artışın arkasında, ekonomik faktörler, döviz kurları ve genel enflasyon etkisi bulunuyor. Eğitimdeki maliyetlerin artması, öğrenciler ve aileler için zorlukları beraberinde getiriyor.