A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan son idman basına açık bölümde ısınma, pas ve top kapma çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Montella'nın yönetiminde son hazırlık

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanın basına açık bölümünde milli futbolcular ısınma koşuları yaptı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla antrenmanı tamamlayan ay-yıldızlı ekip, medyaya kapalı bölümde ise maçın son taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Gürcistan yolculuğu başlıyor

Milli takım, hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün Gürcistan'a hareket edecek. Teknik heyet ve oyuncular, deplasmanda oynanacak maç için son kontrolleri yapacak.

Kadroda tüm futbolcular yer aldı

Antrenmana milli takım kadrosunda bulunan tüm futbolcular katıldı. Takımda eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Montella, maç öncesi taktik düzenlemeleri son kez sahada denedi.