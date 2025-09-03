Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek ülke gündemi, İzmir’in sanayi konuları ve terörsüz Türkiye hedefi üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Bahçeli’ye İzmir daveti de iletildi.

"Terörsüz Türkiye" üzerine görüşüldü

Ziyarette ağırlıklı olarak “terörsüz Türkiye” teması üzerine değerlendirmeler yapıldı. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, ülke gündemi, İzmir’in öncelikli konuları, yatırım iklimi ve EBSO’nun çalışmaları hakkında Bahçeli’ye bilgi verdi.

Sanayi ve OSB konuları masaya yatırıldı

Yorgancılar, sanayi bölgeleri, OSB’ler ve serbest bölgelerle ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunduklarını belirterek, “Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulü ve paylaşımları için teşekkür ediyorum” dedi.

Bahçeli İzmir davetine yeşil ışık yaktı

EBSO Başkanı, Bahçeli’yi İzmir’e davet ettiklerini ve üç oda olarak ağırlamak istediklerini ifade etti. Bahçeli de programının uygun olması durumunda İzmir’e gelmeyi arzu ettiğini söyledi.

Yorgancılar, terörsüz Türkiye konusundaki kararlılıklarını dile getirerek, “Artık bu işin içinden çıkmak lazım; şehitlerimizi ve gazilerimizi, şehit yakınlarımızın hassasiyetlerini ön plana çıkararak, hem maddi hem manevi kayıpları azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ender Yorgancılar’ın ziyaretle ilgili paylaşımı şu şekilde:

