TOM Bank’ın yenilikçi uygulaması HADİ, market alışverişlerinde veresiye alışveriş imkanı sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle A101 mağazalarında, kasada QR kod okutarak saniyeler içinde 2 ay ertelemeli veresiye alışveriş yapmak mümkün hale geliyor. Bu dijital sistem, veresiye alışverişe modern bir boyut kazandırarak kullanıcıların yaşamını kolaylaştırıyor.

Başvuru süreci

Veresiye alışveriş sisteminden yararlanmak isteyen kullanıcılar, başvurularını HADİ uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebilir. Kullanıcıların, kredi kartı gibi bir kart alarak işlemlerine başlayabilmeleri için uygulamada limit bilgilerine anında ulaşmaları sağlanıyor. HADİ, masrafsız ve pratik bir dijital bankacılık deneyimi sunarak, perakende ve market alışverişlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

Veresiye alışverişin avantajları

HADİ ile kullanıcılar, kendilerine özel ve sürekli geçerli veresiye limitleriyle alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyor. Alışveriş limitleri, kullanıcıların harcamaları sırasında kart limitlerini etkilemiyor. Ayrıca, veresiye alışveriş limitleri sayesinde, kullanıcılar istedikleri günlerde ödeme yapma esnekliğine sahip oluyor.

1. Sürekli Geçerli Limitler: Herkes için özel olarak belirlenmiş veresiye alışveriş limitleri.

2. Şimdi Al, Sonra Öde: Ürünlerinizi hemen satın alarak 2 ay içinde ödeme yapma imkanı.

3. Dijital Kolaylık: Tüm işlemler dijital ortamda ve QR kod ile saniyeler içinde tamamlanıyor.

4. Kredi Skoru Güvencesi: Limitler, bireysel kredi skoruna bağlı olarak olumsuz etkilenmiyor.

Kredi ödeme süreci

Veresiye alışveriş yaptıktan sonra, kullanıcıların borçlarını seçtikleri günde ödemeleri gerekiyor. Ödemeler, otomatik olarak Hadi veya TOM Bank hesabından tahsil ediliyor.

Örnek ödeme tablosu

1.000 TL tutarındaki bir veresiye alışverişinin ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:

Aylık yüzde 3,50’den başlayan kar oranlarıyla veresiye alışveriş yapmak mümkün. Belirtilen kar oranı, örnek fiyatlamadır ve bankanın fiyatlandırma politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Ekstra indirim fırsatları

HADİ, kullanıcılarına English Home mağazalarında özel bir kampanya sunuyor. 15 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya ile Hadi Veresiye veya Hadi Taksitli Alışveriş Kredisi ile yapılan alışverişlerde yüzde 10 ek indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya, 1000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup, Küçük Ev Aletleri hariç tüm ürünlerde uygulanıyor. İndirimden yararlanmak için kasada HADI10 kodunu belirtmek yeterli.