A101, 19 Aralık 2024 tarihli aktüel kataloğu ile dikkat çeken ürünler sunuyor. Bebek ürünlerinden mutfak gereçlerine, teknolojik cihazlardan yılbaşı hediyeliklerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, bu hafta A101 mağazalarında müşterilerini bekliyor. Fonksiyonel bebek beşiğinden, öğrenme kulesine kadar çocuklara yönelik ürünler, mutfakta ise tava setleri, borcam çeyiz setleri gibi pratik seçenekler öne çıkıyor. Teknolojik ürünlerde ise halı yıkama makinesi ve elektrikli ısıtıcı gibi kullanışlı cihazlar yer alıyor. A101, bu kataloğunda hem ev dekorasyonuna hem de günlük ihtiyaçlara hitap eden fırsatlar sunuyor.

19 Aralık A101 aktüel kataloğu ürünleri

Öğrenme kulesi: 999 TL

Fonksiyonel bebek beşiği: 1.999 TL

Smart bebek yatağı: 699 TL

Büyük boy valiz: 799 TL

Aynalı 3 bölmeli takı organizeri: 399 TL

4 bölmeli takı organizeri: 399 TL

Seyahat takı kutusu: 89 TL

Orta boy valiz: 699 TL

Kabin boy valiz: 599 TL

Makyaj çantası: 279 TL

Tüy toplama rulosu: 325 TL

Dekoratif yapay çiçek çeşitleri: 79 TL

Canlı çiçek salon süs bitkileri: 50 TL

Yılbaşı seti kutu oyunu: 85 TL

Kutu oyunu metropol: 179 TL

Kutu oyunu yasak kelimeler: 149 TL

1500 parça puzzle: 10 TL

A101’de mutfak araç gereçleri

Tava ve sahan seti: 499 TL

Döküm gözleme tavası: 479 TL

Borcam çeyiz seti: 449 TL

Villa patisserie 2 katlı sunumluk: 179 TL

Desenli termos: 85 TL

Pipetli matara: 99 TL

Kulplu cam bardak: 19 TL

Kapaklı kase çeşitleri: 79 TL

5 bıçaklı manuel doğrayıcı: 139 TL

Bambu sunum tabağı: 119 TL

Dekorlu kokulu mum: 69 TL

Desenli cam kupa: 49 TL

Emaye fırın tepsisi çeşitleri: 169 TL

Çok amaçlı 3 katlı raf: 199 TL

A101’de teknolojik ürünler

Elektrikli ısıtıcı fan: 479 TL

El blender seti: 1.599 TL

Buharlı kırışık giderici: 649 TL

İkisi bir arada saç maşası ve düzleştirici: 699 TL

Torbasız süpürge: 2.499 TL

Halı yıkama makinesi: 4.999 TL

İyonik saç kurutma makinesi: 799 TL

Katı meyve sıkacağı: 1.199 TL

Türk kahvesi makinesi: 799 TL

Ultrasonik aroma difüzörü: 299 TL

A101’de temel gıda ürünleri

Dondurulmuş piliç ızgara kanat: 165 TL

Pınar dondurulmuş hindi but: 329 TL

Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kg: 149 TL

Yörsan tam yağlı yoğurt 1 kg: 47,50 TL

Superfresh dondurulmuş pizza king extra 475 g: 99 TL

Dondurulmuş orman meyveleri: 119 TL

Koska üzüm pekmezi: 99 TL

Tahin: 145 TL

Süt reçeli: 45 TL

Orman meyveli kefir: 49 TL

Muratbey tam yağlı taze kaşar peyniri: 299 TL

Peynir atöltyesi peynir tabağı: 179 TL

Biberiye turşusu: 175 TL