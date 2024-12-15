A101, 19 Aralık 2024 tarihli aktüel kataloğu ile dikkat çeken ürünler sunuyor. Bebek ürünlerinden mutfak gereçlerine, teknolojik cihazlardan yılbaşı hediyeliklerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, bu hafta A101 mağazalarında müşterilerini bekliyor. Fonksiyonel bebek beşiğinden, öğrenme kulesine kadar çocuklara yönelik ürünler, mutfakta ise tava setleri, borcam çeyiz setleri gibi pratik seçenekler öne çıkıyor. Teknolojik ürünlerde ise halı yıkama makinesi ve elektrikli ısıtıcı gibi kullanışlı cihazlar yer alıyor. A101, bu kataloğunda hem ev dekorasyonuna hem de günlük ihtiyaçlara hitap eden fırsatlar sunuyor.
19 Aralık A101 aktüel kataloğu ürünleri
Öğrenme kulesi: 999 TL
Fonksiyonel bebek beşiği: 1.999 TL
Smart bebek yatağı: 699 TL
Büyük boy valiz: 799 TL
Aynalı 3 bölmeli takı organizeri: 399 TL
4 bölmeli takı organizeri: 399 TL
Seyahat takı kutusu: 89 TL
Orta boy valiz: 699 TL
Kabin boy valiz: 599 TL
Makyaj çantası: 279 TL
Tüy toplama rulosu: 325 TL
Dekoratif yapay çiçek çeşitleri: 79 TL
Canlı çiçek salon süs bitkileri: 50 TL
Yılbaşı seti kutu oyunu: 85 TL
Kutu oyunu metropol: 179 TL
Kutu oyunu yasak kelimeler: 149 TL
1500 parça puzzle: 10 TL
A101’de mutfak araç gereçleri
Tava ve sahan seti: 499 TL
Döküm gözleme tavası: 479 TL
Borcam çeyiz seti: 449 TL
Villa patisserie 2 katlı sunumluk: 179 TL
Desenli termos: 85 TL
Pipetli matara: 99 TL
Kulplu cam bardak: 19 TL
Kapaklı kase çeşitleri: 79 TL
5 bıçaklı manuel doğrayıcı: 139 TL
Bambu sunum tabağı: 119 TL
Dekorlu kokulu mum: 69 TL
Desenli cam kupa: 49 TL
Emaye fırın tepsisi çeşitleri: 169 TL
Çok amaçlı 3 katlı raf: 199 TL
A101’de teknolojik ürünler
Elektrikli ısıtıcı fan: 479 TL
El blender seti: 1.599 TL
Buharlı kırışık giderici: 649 TL
İkisi bir arada saç maşası ve düzleştirici: 699 TL
Torbasız süpürge: 2.499 TL
Halı yıkama makinesi: 4.999 TL
İyonik saç kurutma makinesi: 799 TL
Katı meyve sıkacağı: 1.199 TL
Türk kahvesi makinesi: 799 TL
Ultrasonik aroma difüzörü: 299 TL
A101’de temel gıda ürünleri
Dondurulmuş piliç ızgara kanat: 165 TL
Pınar dondurulmuş hindi but: 329 TL
Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kg: 149 TL
Yörsan tam yağlı yoğurt 1 kg: 47,50 TL
Superfresh dondurulmuş pizza king extra 475 g: 99 TL
Dondurulmuş orman meyveleri: 119 TL
Koska üzüm pekmezi: 99 TL
Tahin: 145 TL
Süt reçeli: 45 TL
Orman meyveli kefir: 49 TL
Muratbey tam yağlı taze kaşar peyniri: 299 TL
Peynir atöltyesi peynir tabağı: 179 TL
Biberiye turşusu: 175 TL