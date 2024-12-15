Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2025 yılı bütçelerinin görüşülmesi için toplandı.

127 üniversitenin bütçeleri görüşülecek

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeleri ile birlikte, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve 127 üniversitenin bütçeleri de ele alınacak.

Saadet Partisi'nden ilk yorum

Bütçeler üzerindeki ilk söz, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'e verildi.