Bu hafta A101, 3 Ekim 2024 kataloğuyla alışverişseverleri bekliyor! Elektrikli mopedlerden katlanabilir bisikletlere, ev aletlerinden şık mobilyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Bütçe dostu fiyatlarla, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Üstelik, bebek bakım ürünlerinden gıda maddelerine kadar her kategoride indirimler sizleri bekliyor. A101’in bu haftaki kampanyalarını kaçırmamak için hemen göz atın!
İşte A101'in göze çarpan indirimleri
APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped: 47. 990 TL
VOLTA VB1 NEO katlanabilir elektrikli bisiklet: 16.990 TL
FLV 190 Stick 2in1 dik süpürge: 1.099 TL
SEG CM 910 INV 9 kg çamaşır makinesi: 9.499 TL
SEG NF4831 No-Frost buzdolabı: 15.999 TL
FLV 140 CM çay makinesi: 1.199 TL
A101’de ev gereçleri indirimleri
Organizer sepet: 29 TL
Philips Smart Led TV 22.999 TL
Moda üçlü koltuk vita: 7.499 TL
Tava ve sahan seti: 499 TL
Mantar kapaklı yağlık ve sirkelik: 95 TL
Katlanır piknik masası: 399 TL
Otomatik baharat ve tuz öğütücü: 299 TL
A101’de bebek bakım ve oyuncak ürünleri indirimleri
Kiwi ultrasonik hava nemlendirici: 699 TL
Bebek lastikli penye çarşaf: 89 TL
Bebek kundak banyo havlusu: 129 TL
Bebek penye battaniye 99 TL
Müslin emzirme örtüsü: 59 TL
Bebek triko örgü patik: 45 TL
Bebek kapitoneli yelek: 59 TL
Oyuncak konuşan eğitici lazımlık: 549 TL
Şeffaf küvet: 179 TL
Oyuncak peluş hayvanlar: 65 TL
A101’de gıda ürünleri indirimleri
Pınar ayran 1,5 litre: 42 TL
Kuşadası tereyağı 1 kg. : 269 TL
Lezita piliç kokteyl sosis: 1 kg: 79 TL
Tat yerli kırmızı mercimek: 45 TL
Çerezya Antep fıstığı 250 g: 129 TL
A101’de temizlik ve bakım ürünleri
OMO toz deterjan 9 kg: 315 TL
CİF ultra anında etki kir ve yağ çözücü sprey: 49 TL
Pril limon kokulu bulaşık deterjanı 5 kg: 169 TL
Sıvı serum aydınlatıcı çeşitleri: 49 TL
Tarak çeşitleri: 39 TL
Makyaj temizleme mendili: 25 TL