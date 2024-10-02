Bu hafta A101, 3 Ekim 2024 kataloğuyla alışverişseverleri bekliyor! Elektrikli mopedlerden katlanabilir bisikletlere, ev aletlerinden şık mobilyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Bütçe dostu fiyatlarla, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Üstelik, bebek bakım ürünlerinden gıda maddelerine kadar her kategoride indirimler sizleri bekliyor. A101’in bu haftaki kampanyalarını kaçırmamak için hemen göz atın!

İşte A101'in göze çarpan indirimleri

APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped: 47. 990 TL

VOLTA VB1 NEO katlanabilir elektrikli bisiklet: 16.990 TL

FLV 190 Stick 2in1 dik süpürge: 1.099 TL

SEG CM 910 INV 9 kg çamaşır makinesi: 9.499 TL

SEG NF4831 No-Frost buzdolabı: 15.999 TL

FLV 140 CM çay makinesi: 1.199 TL

A101’de ev gereçleri indirimleri

Organizer sepet: 29 TL

Philips Smart Led TV 22.999 TL

Moda üçlü koltuk vita: 7.499 TL

Tava ve sahan seti: 499 TL

Mantar kapaklı yağlık ve sirkelik: 95 TL

Katlanır piknik masası: 399 TL

Otomatik baharat ve tuz öğütücü: 299 TL

A101’de bebek bakım ve oyuncak ürünleri indirimleri

Kiwi ultrasonik hava nemlendirici: 699 TL

Bebek lastikli penye çarşaf: 89 TL

Bebek kundak banyo havlusu: 129 TL

Bebek penye battaniye 99 TL

Müslin emzirme örtüsü: 59 TL

Bebek triko örgü patik: 45 TL

Bebek kapitoneli yelek: 59 TL

Oyuncak konuşan eğitici lazımlık: 549 TL

Şeffaf küvet: 179 TL

Oyuncak peluş hayvanlar: 65 TL

A101’de gıda ürünleri indirimleri

Pınar ayran 1,5 litre: 42 TL

Kuşadası tereyağı 1 kg. : 269 TL

Lezita piliç kokteyl sosis: 1 kg: 79 TL

Tat yerli kırmızı mercimek: 45 TL

Çerezya Antep fıstığı 250 g: 129 TL

A101’de temizlik ve bakım ürünleri

OMO toz deterjan 9 kg: 315 TL

CİF ultra anında etki kir ve yağ çözücü sprey: 49 TL

Pril limon kokulu bulaşık deterjanı 5 kg: 169 TL

Sıvı serum aydınlatıcı çeşitleri: 49 TL

Tarak çeşitleri: 39 TL

Makyaj temizleme mendili: 25 TL