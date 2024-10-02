Fethiye’de Cumhuriyetin Öncü Ismi Onurlandırılıyor

Fethiye Belediyesi, ilçenin simge isimlerinden Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu’nun adını yaşatmak adına Kordonboyu’nda yeni bir park ve anıt açıyor. Türk basının önde gelen isimlerinin katılacağı açılış, 6 Ekim 2024 tarihinde düzenlenecek.

Yunus Nadi anısına park ve anıt açılışı

Fethiye’nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu olarak tarihe geçen Yunus Nadi Abalıoğlu’nun ismi, Fethiye’de Kordonboyu’nda inşa edilen yeni bir parkla ölümsüzleştirilecek. 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek açılış töreninde, Yunus Nadi’nin bir heykeli de yer alacak. Ünlü fikir adamının anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan bu özel projede, Türk medyasının birçok önemli ismi de törene katılacak.

Ünlü isimler törene katılıyor

Açılış töreninin ardından, Özer Olgun Kültür Merkezi’nde “Cumhuriyet Fethiye’de Doğdu” başlıklı bir panel düzenlenecek. Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Yazar Işık Kansu ve Mine Kırıkkanat gibi isimlerin katılacağı panelde, Yunus Nadi’nin Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki rolü ele alınacak. Panelin moderatörlüğünü ise aslen Fethiyeli olan Dr. Ceyhun İrgil üstlenecek.

Cumhuriyetin fikir babalarından biri

Yunus Nadi Abalıoğlu, 1879 yılında Fethiye’de doğmuş ve Türkiye’nin Cumhuriyet tarihine damgasını vurmuş bir isimdir. Eğitim hayatına Rodos’ta başlayan Yunus Nadi, ardından İstanbul’a gelerek Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) ve Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam etti. Ancak genç yaşlarda hükümet karşıtı faaliyetleri nedeniyle hapse mahkûm edilen Nadi, serbest kaldıktan sonra Selanik’e giderek İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önemli isimlerinden biri oldu.

Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk ile yakın temas halinde olan Yunus Nadi, Anadolu Ajansı’nın (AA) kurucularından biri olarak da bilinir. Aynı zamanda 1920'de “Anadolu’da Yeni Gün” gazetesini çıkararak, Milli Mücadele’nin geniş kitlelere duyurulmasında kritik rol oynamıştır. 1924 yılında ise Cumhuriyet Gazetesi’ni kurarak, Türk basın tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

Yunus Nadi’nin anısına düzenlenen panel

Açılış töreninin ardından düzenlenecek panelde, Yunus Nadi’nin Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki etkileri, gazetecilik kariyeri ve ulusal basında bıraktığı izler ele alınacak. Panelde, Cumhuriyet Gazetesi ve Anadolu Ajansı’nın kuruluş süreçleri de masaya yatırılacak. Yunus Nadi’nin fikirleri ve gazetecilik anlayışı, bugünün medyasına da ışık tutacak önemli dersler içeriyor.