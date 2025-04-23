24 Nisan 2025’te A101, evinizi baştan aşağı yenileyecek ve mutfakta profesyonel bir dokunuş yapmanızı sağlayacak aktüel ürünlerle karşımıza çıkıyor! Hem mutfak hem de kişisel bakım alanında birbirinden dikkat çekici ürünler bu hafta A101 raflarında yerini alacak. Çantalı bıçak setlerinden mıknatıslı mutfak bıçaklarına, benzinli ATV'den çocuk oyuncaklarına, kedi mamalarından bavullara, elektrikli araçtan üç tekerlekli moped'e, Ultra HD oley Google TV'ye kadar birçok yenilikçi ürün, evinize konfor ve şıklık katacak. Ayrıca, çeyiz hazırlığı yapanları da unutmayarak tam donanımlı mutfak gereçleri ve beyaz eşya indirimleriyle dolu bir alışveriş fırsatı sizleri bekliyor. Hazır olun, A101'de bu hafta keşfetmeye değer çok şey var!

24 - 30 Nisan günü A101 aktüel ürünleri

Muratbey Kaşar Peyniri 1 Kg: ₺535,00

Ekici peynir tel 200 gram: ₺99,00

Pınar protein kakaolu sut 500 ml.: ₺47,00

Pınar laktozsuz süt 4x1 litre: ₺170,00

Pınar çocuk devam sütü 1 litre: ₺49,50

Lezita bilezzetli pilic büfe salam 1000 gram: ₺65

Jacobs 2 si 1 arada kahve 16x105 gram: ₺109

Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü: ₺79,50

Jacobs velvet foam gold kahve 100 gram: ₺59,50

Dove sıvı sabun 450 ml.: ₺89,50

Signal white now diş macunu: ₺79,50

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri aktüel kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri aktüel kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri aktüel kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri aktüel kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri aktüel kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri aktüel kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri aktüel kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri aktüel kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri kataloğu

24 Nisan Perşembe günü A101 ürünleri kataloğu