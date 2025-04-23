İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine şehir içi ulaşım ağına bir yenisini ekledi. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından planlanan 483 numaralı İzmir Ekonomi Üniversitesi – Üçkuyular Vapur İskelesi ekspres ring hattı, hızlı ve kolay toplu ulaşım hedefiyle hizmete alındı. Yeni hat, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir ulaşım kolaylığı sunuyor.

483 numaralı hattın güzergâhı

Yeni ring hattı, Üçkuyular İskele Son Durak’tan hareketle Haydar Aliyev Bulvarı, Başak Sokak, İnciraltı Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Çağdaş Caddesi, Sakarya Caddesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi duraklarını kapsayacak. Hat, aynı güzergahtan dönüş yaparak ring seferini tamamlayacak.

Güzergâh:

Üçkuyular İskele Son Durak

Haydar Aliyev Bulvarı

Başak Sokak

İnciraltı Caddesi

Mithatpaşa Caddesi

Çağdaş Caddesi

Sakarya Caddesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

483 numaralı yeni hat ile ilgili detaylı bilgilere www.eshot.gov.tr ve ESHOT Mobil uygulamasından ulaşılabilir.

Öğrencilere yönelik ekspres ulaşım politikası

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl da benzer şekilde üniversite öğrencilerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli ilçelerde öğrenci yurtları ile kampüsler arasında ekspres hatlar hizmete almıştı.

Daha önce açılan hatlar

207: Bayraklı KYK Kız Öğrenci Yurdu - Katip Çelebi Üniversitesi

413: Ahmet Yesevi Yurdu - DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi

212: Bostanlı İskelesi - Bornova Metro

213: Bostanlı İskelesi - Tınaztepe

Bu hatlarla birlikte, öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde hızlı, doğrudan ve konforlu bir toplu taşıma ağı hedefleniyor.