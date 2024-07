İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle uluslararası doğrudan yatırım ve girişimcilik haberciliğinde uzmanlaşmak isteyen medya mensuplarında farkındalığı ve bilinci artırmaya yönelik düzenlenen eğitim programına katılanlara sertifikaları törenle verildi.

AA'nın İstanbul Ofisi'nde düzenlenen Uluslararası Doğrudan Yatırım ve Girişimcilik Eğitim Programı, katılımcılara sertifikaların takdim edildiği kapanış töreniyle tamamlandı.

Törene AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu katıldı.

Serdar Karagöz, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansı olarak Türkiye'de medyada kaliteli içerik konusunda bir eksikliği tespit ettiklerini, kaliteli içeriğin, iyi yetişmiş, donanımlı haberciler eliyle mümkün olabileceğini söyledi.

Önce Anadolu Ajansı içeriklerini son derece yüksek kalite sunmaya çalıştıklarını ifade eden Karagöz, "Sonra Türk medyasında buna katkı sağlayabileceğimiz neresi varsa orada içerikleri üretenlerin eğitimlerine özel önem veriyoruz. Bir sonraki adımımız, uluslararası alanda eğitimlerimizle totaldeki medya içeriklerini daha kaliteli hale getirmektir. Bunlar arasında ihtisas alanlarında kaliteli içerik üreticilerine ihtiyaç var." dedi.

- "Gazeteciliğin, haberciliğin de özel hususları var"

Savaş muhabirliği alanının bunlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Karagöz, "Herkes 'ben savaşa giderim, savaşta olup biteni tüm dünyaya kendi mecramdan anlatırım' diyebilir. Ama savaş meydanına gittiğinizde olayın hiç de öyle olmadığını hep birlikte en son Rusya-Ukrayna savaşı arazisinden yapılan haberlerde görüyoruz. Birisi şunu düşünebilir; 'Benden çok iyi spor habercisi olur. Bir maça giderim ve en iyi şekilde o maçta olup bitenleri, gazeteme, televizyonuma, internet sitesine geçerim.' Birisi 'benden çok iyi çevre habercisi olur. Çevre kirliliğine ilişkin çok iyi çevre haberi içeriği üretebilirim' diyebilir ama ürettikleriniz, gerçek bir kalite kontrol laboratuvarına girdiğinde hayalini kurduğunuz sonuçlar çıkmayabilir. Bunun için donanımlı olmak gerekiyor. Her işin ister istemez incelikleri ve özel hususları olduğu gibi gazeteciliğin, haberciliğin de özel hususları var." şeklinde konuştu.

- "Anadolu Ajansı olarak ekip arkadaşlarımızdan bir uzmanlık ve derinleşme talep ediyoruz"

Gazetecilik mesleğindeki uzmanlaşmayı tıp doktorlarındaki uzmanlaşmaya benzeten Karagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu tıp doktorlarındaki pratisyen hekimlere benzetebiliriz. Ne iş yapıyorsunuz? 'Gazeteci'. Yani pratisyen hekim. Uzmanlığınız ne? 'Gazeteciyim, her türlü haberi yaparım.' Biz ise Anadolu Ajansı olarak ekip arkadaşlarımızdan bir uzmanlık ve derinleşme talep ediyoruz. Bizde pratisyen hekimler var mı? Var. Ama daha çok bizim spor habercimiz, spor alanında, tıpkı o pratisyen hekimin TUS sınavını verip gerekli eğitimleri alıp, gerekli aşamalardan geçtikten sonra uzmanlaşması gibi uzmanlaşır. Bizim çevre haberlerimizi yapan arkadaşlarımız pratisyen hekim değildir artık, uzmandır. Yaptığı haberle ilgili her şeyi bilir, konusuna hakimdir. Sadece bilgisi yetmez, o bilgiyi nasıl sunacağını da bilir. Aynı şekilde ekonomi haberciliğinde de arkadaşlarımız alanında uzmandır. Bütün mevzuatları bilir, networkleri bilir, ilişki ağlarını bilir. Yaptığı haberin nereye gideceğini bilir. Savunma sanayi muhabirlerimiz, her biri savunma sanayisinde çalışan mühendisler kadar neredeyse konuya hakimdir. Bazen onlardan daha fazla bilgiye sahiptirler ve onun iletişimini yapmayı da bilirler. Mevzu burada o işin bilgisine sahip olmak değil, o bilgiyi doğru bir şekilde aktarmak ve sunmaktır."

- "Haber Akademisi'nin birincil amacı, söz konusu ihtisas alanlarında, medyada kaliteli içerik üretimini desteklemektir"

Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nin birincil amacının söz konusu ihtisas alanlarında, medyada kaliteli içerik üretimini desteklemek olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'yle ortak yapmış olduğumuz bu eğitim programına sizler katıldınız. Bu alanda Türkiye'de en donanımlı, en kaliteli içerikleri oluşturacak bir ekip olduğunuzu düşünüyorum. Almış olduğunuz eğitim ömür boyu devam eder, esasında burada iyi uygulamaları ve iyi tecrübeleri edindiğinizi düşünüyoruz. Umarım kariyerlerinize katkı sağlar. Umarım alanlarınızda her biriniz çok güçlü markalara dönüşürsünüz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nda "çalışanların isimlerinin öne çıkması" konusuna özel önem verdiklerini ifade eden Karagöz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anadolu Ajansı'nın her zaman kendi çalışma arkadaşlarında görmek istediği şey şudur; isimleri öne çıksın. Çevre Haberleri Editörlüğü değil, Çevre Haberleri Editörlüğü'ndeki çalışma arkadaşımızın ismi öne çıksın. Her arkadaşımız marka olsun, Savunma Sanayi ve Teknoloji Editörlüğü'ndeki arkadaşlarımızın her biri marka olsun, ekonomi servisindeki arkadaşlarımızın her biri marka olsun, o isimler kendilerini ve çalıştıkları kurumu temsil etsin istiyoruz. O yüzden sizlerin isimlerini de bu alanda çok duymayı, sizlerin bu alanda otorite olmanızı, Türkiye'nin ve hatta dünyanın parmakla gösterilen sayılı, kendi alanında uzman gazetecilerden biri olmanızı ümit ediyorum. İnşallah isimlerinizi ve markalarınızı önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda ve yıllarda çok duyarız ve bununla biz de mutlu oluruz."

- "İç kamuoyumuzda bu konudaki farkındalığın artması için çalışmaya gayret etmek gerektiğinin farkındayız"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu da doğrudan yatırımlara ve teknoloji girişimciliğine odaklı olduklarını söyledi.

Dağlıoğlu, "Bu konuda iletişim yaparken daha isabetli açıklamalar yapmak, hedef kitlemize doğru mecrada ulaşmak ve bu mecrada doğru iletişim yapmak için bir gayretimiz var. Biz tabii ki öncelikle uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Burada yerleştikten sonra da onların bütün o yaşam döngülerinde her türlü hizmeti veriyoruz ve yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. Bununla birlikte, mutlaka iç kamuoyumuzda özellikle bu konudaki farkındalığın artması için de çalışmaya gayret etmek gerektiğinin farkındayız." diye konuştu.

Katılımcılar arasında ekonomi alanında çok tecrübeli isimler olduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yatırımlar konusunda da yatırım deyince hangi yatırım? Bunun daha iyi anlaşılabilir olması için bu eğitim programını beraber kurgulamış olduk. Biz yatırımlar deyince borsadaki yatırımlar, borç enstrümanlarına yatırımlar, uluslararası doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları gibi çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Bu eğitim programıyla, uluslararası doğrudan yatırımlar alanında içerik üreticilerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefledik. Eğitmenlerimizin hepsi çok kıymetli. Kendilerine de bu programa katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki yine ev sahibimiz, bu programın en profesyonel şekilde kurgulanıp hazırlanması ve yürütülmesi noktasında Türkiye'deki en iyi işbirliği yapabileceğimiz kurum olduğuna inandığımız Anadolu Ajansı'na, tüm personeline teşekkür etmek isteriz."

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu tarafından verildi. Karagöz ve Dağlıoğlu, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Katılımcılarla sohbet eden Karagöz, onlara mesleki konularda tavsiyelerde de bulundu.