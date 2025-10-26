Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, kasım ayında konserler, atölyeler ve sergilerle sanatseverleri büyülü bir kültür yolculuğuna davet ediyor.

AASSM’de Kasım ayında sanat rüzgarı

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), kasım ayında İzmirlileri müziğin, edebiyatın ve görsel sanatların büyülü atmosferiyle buluşturuyor. Dopdolu program kapsamında konserler, atölyeler ve sergiler sanatseverlerle buluşacak.

Kasım ayında öne çıkan etkinlikler arasında İzmir Oda Orkestrası, Yekta Kopan yaratıcı yazarlık atölyesi, Türk alternatif müziğinin sevilen grubu Redd, Serenad Bağcan ve İzmir’in Kadınları Korosu konserleri ve çok sayıda sergi yer alıyor.

“Yekta Kopan’la Okumak ve Yazmak” atölyesi

Tarih: 7-8-9 Kasım

Saat: 19.00

Yer: AASSM Müzik Kütüphanesi

Kontenjan: 20 kişi, 18 yaş üstü

Kayıt: aassm.org.tr

Yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan, katılımcılara nitelikli okur olma yolları, yaratıcı yazarlık teknikleri ve sanatla ilişkilendirilmiş yazma deneyimi sunacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konserleri

Kasım ayı boyunca üç özel konserle klasik müzik tutkunlarını büyüleyecek:

7 Kasım – Şef: Tulio Varas | Solist: Xavier Foley
14 Kasım – Şef: Tolga Atalay Ün | Solistler: Deniz Şensoy (keman), Denizcan Eren (flüt)
28 Kasım – Şef: Ruth Reinhardt | Solist: Maximillian Hornung (viyolonsel)

Yer ve Saat: Büyük Salon, 20.00 | Bilet: biletinial.com

Atatürk’ü anma konseri – Dokuzu Beş Geçe

Tarih: 10 Kasım

Saat: 20.00

Yer: Büyük Salon

İzmir Oda Orkestrası, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için özel bir repertuar sunacak. Anlatımlar Tilbe Saran ve Yiğit Özşener tarafından yapılacak, yönetmenliğini Lerzan Pamir üstlenecek.

La Lirica Vera – 13 Kasım, Küçük Salon | Eylem Demirhan & Aydın Uştuk

Redd Akustik Konseri – 15 Kasım, saat 20.00

Türk-Japon Dostluk Konseri: Lale – 16 Kasım, Küçük Salon, Ücretsiz

Genç Nefesler: O da Tekfen Konseri – 17 Kasım, Küçük Salon, Ücretsiz

İzmir Oda Orkestrası Konseri – 26 Kasım, Büyük Salon | Şef: Jesko Sirvend, Solist: Florin Iliescu

Serenad Bağcan ve İzmir’in Kadınları Korosu – 27 Kasım, Büyük Salon

Kasım ayında AASSM’de çevrim içi ve ücretsiz sergiler de izlenebilecek: