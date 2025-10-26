Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, kasım ayında konserler, atölyeler ve sergilerle sanatseverleri büyülü bir kültür yolculuğuna davet ediyor.
AASSM’de Kasım ayında sanat rüzgarı
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), kasım ayında İzmirlileri müziğin, edebiyatın ve görsel sanatların büyülü atmosferiyle buluşturuyor. Dopdolu program kapsamında konserler, atölyeler ve sergiler sanatseverlerle buluşacak.
Kasım ayında öne çıkan etkinlikler arasında İzmir Oda Orkestrası, Yekta Kopan yaratıcı yazarlık atölyesi, Türk alternatif müziğinin sevilen grubu Redd, Serenad Bağcan ve İzmir’in Kadınları Korosu konserleri ve çok sayıda sergi yer alıyor.
“Yekta Kopan’la Okumak ve Yazmak” atölyesi
Tarih: 7-8-9 Kasım
Saat: 19.00
Yer: AASSM Müzik Kütüphanesi
Kontenjan: 20 kişi, 18 yaş üstü
Kayıt: aassm.org.tr
Yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan, katılımcılara nitelikli okur olma yolları, yaratıcı yazarlık teknikleri ve sanatla ilişkilendirilmiş yazma deneyimi sunacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konserleri
Kasım ayı boyunca üç özel konserle klasik müzik tutkunlarını büyüleyecek:
7 Kasım – Şef: Tulio Varas | Solist: Xavier Foley
14 Kasım – Şef: Tolga Atalay Ün | Solistler: Deniz Şensoy (keman), Denizcan Eren (flüt)
28 Kasım – Şef: Ruth Reinhardt | Solist: Maximillian Hornung (viyolonsel)
Yer ve Saat: Büyük Salon, 20.00 | Bilet: biletinial.com
Atatürk’ü anma konseri – Dokuzu Beş Geçe
Tarih: 10 Kasım
Saat: 20.00
Yer: Büyük Salon
İzmir Oda Orkestrası, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için özel bir repertuar sunacak. Anlatımlar Tilbe Saran ve Yiğit Özşener tarafından yapılacak, yönetmenliğini Lerzan Pamir üstlenecek.
La Lirica Vera – 13 Kasım, Küçük Salon | Eylem Demirhan & Aydın Uştuk
Redd Akustik Konseri – 15 Kasım, saat 20.00
Türk-Japon Dostluk Konseri: Lale – 16 Kasım, Küçük Salon, Ücretsiz
Genç Nefesler: O da Tekfen Konseri – 17 Kasım, Küçük Salon, Ücretsiz
İzmir Oda Orkestrası Konseri – 26 Kasım, Büyük Salon | Şef: Jesko Sirvend, Solist: Florin Iliescu
Serenad Bağcan ve İzmir’in Kadınları Korosu – 27 Kasım, Büyük Salon
Kasım ayında AASSM’de çevrim içi ve ücretsiz sergiler de izlenebilecek:
Ebru İlbeyci Seramik Yarışması Sergisi: 3 Ekim-12 Kasım, Giriş ve Üst Kat Batı Galeri
“Gazinin İzinde 32 Yıl” Plastik Sanatlar Sergisi: 23 Ekim-12 Kasım, Üst Kat Doğu Galeri
Ayşegül Devecier Tezhip, Minyatür, Hat Sergisi: 4-30 Kasım, Giriş Kat Doğu Galeri
Ekonomi Üniversitesi Enstalasyon Sergisi: 12 Kasım-9 Aralık, Alt Kat Galeri
D.E.Ü. G.S.F. Yarım Asır Sempozyum Sergisi: 17 Kasım-17 Aralık, Üst Kat Doğu Galeri
D.E.Ü. G.S.F. Bellek No.2 Arşiv Sergisi: 17 Kasım-17 Aralık, Üst Kat Batı Galeri
Ceren Suntekin Resim Sergisi: 20-30 Kasım, Giriş Kat Batı Galeri