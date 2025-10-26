Fethiye’de düzenlenen operasyonda 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi, kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca da bulundu.

Fethiye'de sahte içki operasyonu yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, alkol üretimi yapıldığı belirlenen 2 depoya baskın yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi.

Baskında ayrıca ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile 1250 paket kaçak sigara da bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.