Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye, 6 yılın ardından ekonomik ilişkileri ele almak için Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı düzenleyecek. Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komitesi’nde konuşan AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, mart veya nisan ayında gerçekleşmesi planlanan toplantıya dikkat çekti.

Kos, "Türkiye'nin mültecilere yönelik yardımlarını takdir ediyoruz. AB olarak daha fazla diyalog kurma kararı almıştık ve bu kapsamda ekonomi üzerine önemli bir toplantı yapacağız." ifadelerini kullandı.

En son İstanbul’da düzenlenmişti

Son Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı, 28 Şubat 2019’da İstanbul’da gerçekleştirilmişti. O tarihten bu yana iki taraf arasında ekonomik iş birliği için resmi bir adım atılmamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 17 Aralık’ta Türkiye’ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrası ekonomi konularında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştı.