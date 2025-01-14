Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Kalburt ile Cerrah mahalleleri arasındaki yolda devrilen beton mikserinin sürücüsü Yasin A., hafif yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bursa İnegöl'de Beton Mikseri Devrildi (2)

Kontrol kaybı kazaya sebep oldu

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kalburt ile Cerrah mahalleleri arasındaki yolda gerçekleşti. Yasin A.’nın kontrolünü kaybetmesi sonucu 16 KBU 13 plakalı beton mikseri devrildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak sürücü Yasin A.’yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa İnegöl'de Beton Mikseri Devrildi (1)

Jandarma inceleme başlattı

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın neden meydana geldiği araştırılıyor.

Kaynak: DHA