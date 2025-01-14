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Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın neden meydana geldiği araştırılıyor.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak sürücü Yasin A.’yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza , saat 14.30 sıralarında Kalburt ile Cerrah mahalleleri arasındaki yolda gerçekleşti. Yasin A.’nın kontrolünü kaybetmesi sonucu 16 KBU 13 plakalı beton mikseri devrildi.

Bursa ’nın İnegöl ilçesinde, Kalburt ile Cerrah mahalleleri arasındaki yolda devrilen beton mikseri nin sürücüsü Yasin A., hafif yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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