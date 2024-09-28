Bolu’nun gözde turistik mekanlarından Abant Gölü Milli Parkı, bu sabah çıkan ot yangınıyla sarsıldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ancak, bölgedeki itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının sebebi henüz belirsiz

Bölgedeki vatandaşların anında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapmış olduğu ihbarlar, yangının erken müdahaleye olanak tanıdı. Ekipler, olay yerine intikal ederek yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ederken, parkın çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesi planlanıyor.

İtfaiye ekiplerinin başarılı mücadelesi

Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra soğutma çalışmaları yaparak, yeniden alevlenme ihtimalini ortadan kaldırdı. Yangın söndürme işlemi sırasında ekiplerin sergilediği koordinasyon ve hızlı hareket, büyük bir felaketin önüne geçilmesine yardımcı oldu.

Doğanın korunması için alınan önlemler

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, bu tür olayların önlenmesi için bölgede düzenli denetimler gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların doğa yürüyüşleri sırasında yangın konusunda dikkatli olmaları ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaştıklarında hemen yetkililere bildirmeleri gerektiği vurgulandı.