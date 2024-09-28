Kamu yararına çalışan İhlas Vakfı, İzmir'de yeni yurdunu açarak öğrencilere sıcak bir yuva sunmayı hedefliyor. İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Yurtlarımızdan yetişen öğrencilerimiz asla devlete düşman olmaz. İzmir'e de güzel bir yurt yakışırdı" ifadelerini kullandı.

İhlas Vakfı'nın yeni projesi olan Yusuf Ziya Yalçın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'nde hizmete girdi. 4 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen 6 katlı yurt, 170 kişilik kapasitesi ile dikkat çekiyor. Yurt, 50 odası, spor ve konferans salonu, yemekhane, mescit, kantin ve ders çalışma alanlarıyla donatıldı. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi ve metro istasyonuna olan yakınlığıyla da avantaj sağlıyor.

"Öğrencilerimizi Kendi Evlatlarımız Gibi Görüyoruz"

Aydın, yurt hakkında yaptığı açıklamada, "Buradaki yurdumuz çok eskiydi. Yepyeni bir yurt açıyoruz. Eski yurdumuz kapasite olarak yetersizdi. Burası ondan daha güzel, ferah ve daha çok öğrenci barındırabilecek bir yer," dedi. İhlas Vakfı'nın uzun yıllardır öğrenci yurtlarıyla faaliyet gösterdiğini vurgulayan Aydın, İzmir'e de güzel bir yurt kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"İyilik Üzerine Yetişen Öğrenciler"

Aydın, "Yetiştirdiğimiz öğrenciler asla annelerine babalarına kötülük yapmaz, iyilik yapar. Biz burada iyilik yapan bireyler yetiştirmek için uğraşıyoruz. Anne babalardan evlatlarını buraya göndermelerini bekliyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, İhlas Vakfı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içinde, yurtlarda kalan öğrencilere maddi destek sağladığını ekledi.

"Yıllarca Hayalini Kurduğumuz Yurt"

İhlas Vakfı Yurtlar Ege Bölge Koordinatörü Mahmut Aydın, "Bugünlere gelmemiz pek kolay olmadı. Yıllarca bugünün hayalini kurduk," diyerek vakfın yurt açma hedeflerinden bahsetti. Açılış programında, yurt yapımında emeği geçenlere plaket verildi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualarla yurt açıldı.