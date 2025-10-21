Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik konser soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Başsavcılığın hazırladığı iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 5’i tutuklu 14 şüpheli hakkında, 2021-2024 döneminde ABB tarafından gerçekleştirilen konser harcamaları ile ilgili olarak “zimmet” suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma, ABB’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde yapılan harcamalarda usulsüzlük iddialarının ihbar kabul edilmesi üzerine başlatılmıştı. İddianamede, Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu şekilde kamu zararına yol açıldığı belirtildi.

154 Milyon Lira Haksız Menfaat İddiası

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ve bilirkişi raporlarının yer aldığı iddianamede, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı, toplamda 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedildi.

İddianamede öne çıkan bazı şüpheliler şunlar:

Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekilleri: Haluk E., Hüseyin Z., Celal A.

Şirket sahipleri: Onur E., Selahattin Ç., Kaan A., Sıla E.

Bu şüpheliler için “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçlamasıyla 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer şüpheliler için ise 18’er yıla kadar hapis talep edildi.

Doğrudan Temin ve Mevzuata Aykırılık

İddianamede, konser ve sahne kurulumu hizmetlerinin Kamu İhale Kanunu’nun 22/b maddesine dayanılarak tek firmadan doğrudan temin edilmesinin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. Söz konusu hizmetlerin tekel niteliği taşımadığı, piyasada çok sayıda organizasyon ve prodüksiyon şirketi bulunduğu belirtildi. Ayrıca, yapılan alımların rekabet, saydamlık, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.

İletişim ve Yazışmaların Delil Niteliği

İddianamede, şüphelilerin BTK kayıtları ve ele geçirilen cep telefonlarında konserlerle ilgili WhatsApp yazışmalarının tespit edildiği ifade edildi. Bu deliller, şüpheliler arasında irtibat ve koordinasyon olduğunu ortaya koyuyor.

Soruşturmanın Geniş Çerçevesi

Hacı Ali B.’nin 2020-2024 yılları arasında ABB Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı harcama yetkilisi olarak görev yaptığı, bu dönemde konser sayısında hızlı bir artış yaşandığı ve şüphelinin 32 konser hizmet alımının 31’ini belirli firmalara vererek toplam 154 milyon 453 bin 221 lira menfaat sağladığı iddia edildi.