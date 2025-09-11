Buca Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birine daha imza attı. Belediyeye ait Kaynaklar’daki üzüm bağlarında özenle yetiştirilen üzümler, bağ bozumunun ardından Buca'nın üç Kent Lokantası’nda vatandaşlara ikram edildi. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Buca, üretim ve dayanışmanın merkezi olacak” dedi.

Buca Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kaynaklar Mahallesi’nde bulunan 13 dönümlük üzüm bağında yetiştirilen üzümleri bu yıl da halkla buluşturdu. Büyük emekle üretilen üzümler, Kent Lokantaları’nda yemeklerin yanında ücretsiz olarak dağıtılarak, üretimden sofraya uzanan bir dayanışma köprüsü kuruldu.

Kent Lokantaları, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların uygun fiyatlarla sağlıklı gıdaya erişebilmesi için hizmet veriyor. Üzüm ikramı ise bu dayanışma ruhunun en somut göstergesi olarak görülüyor.

“Buca’nın Geleceğine Sahip Çıkıyoruz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bağ bozumunda yaptığı açıklamada üretimi ve dayanışmayı ön plana çıkaran projelerle Buca’yı kalkındırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Buca, yüzyıllardır üzümüyle ve bağcılık kültürüyle bilinen bir kent. Biz de bu tarihi mirası korumak ve geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemize ait bağlarda ürettiğimiz üzümleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kent Lokantalarımızda vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Ayrıca mahsulün bir kısmını da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Tarımı yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, dayanışmanın ve birlikte üretmenin gücü olarak görüyoruz. Çocuklarımıza sadece beton binalar değil, bereketli topraklar ve üretimin değer gördüğü bir Buca bırakmak istiyoruz. Bu nedenle Buca, üreten ve bereketiyle anılan bir ilçe olacak."

Yerel Üretime Büyük Destek

Buca Belediyesi’nin Kaynaklar’daki üzüm bağları, yerel üreticilere de ilham kaynağı oluyor. Tarımsal üretimin yeniden canlandırılması için belediye, çiftçilere teknik destek sağlarken aynı zamanda kırsal kalkınmayı güçlendirecek projelere öncülük ediyor.

Kent Lokantaları’nda ücretsiz olarak ikram edilen üzümler, yalnızca bir meyve değil; paylaşımın, dayanışmanın ve Buca’nın bereketli topraklarının sembolü olarak halk sofralarında yerini alıyor.