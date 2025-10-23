İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında konser harcamalarında usulsüzlük iddiaları nedeniyle savunma için 1 hafta süre verdi.
ABB’de konser harcamalarına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgili harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Başsavcılık açıklamasında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına dayanarak, 32 konser hizmet alımında 154.453.221,60 TL kamu zararının tespit edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, soruşturma izni kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu’na savunma yapmaları için 1 hafta süre verdi.
Savunmanın ardından Bakanlık, soruşturma izni ile ilgili kararını verecek.
Soruşturma kapsamında 5’i tutuklu 14 kişi hakkında nitelikli zimmet suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, suçun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle:
-
8 kişi için 31,5 yıla kadar
-
6 kişi için 18 yıla kadar hapis cezası istendi.