Denizli’nin Çivril ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Çivril’de bıçaklı kavga
Denizli’nin Çivril ilçesi Yahyalı Mahallesi’nde, inşaat meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya dahil olan M.Y. ve babası H.Y., Cengiz B. ve kardeşi G.B. ile karşı karşıya geldi.
Kavgada M.Y. yanındaki bıçakla 2 kardeşi yaraladı.
Yaralanan kardeşlerden Cengiz B., çevredekilerin yardımıyla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Kardeşi G.B. ise sağlık ekipleri tarafından aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından jandarma ekipleri, kavganın şüphelileri M.Y. ve babası H.Y.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.