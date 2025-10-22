Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserler nedeniyle başlatılan yolsuzluk soruşturmasında 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Soruşturma, 2021-2024 yılları arasında yapılan 32 konseri kapsıyor.

Soruşturmada, belediye çalışanları ile organizasyon şirketi sahip ve yöneticileri dahil 14 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Beş kişi tutuklanırken, dokuz kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B. ve bazı organizasyon şirketi yetkilileri bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK ve Sayıştay incelemeleri sonucunda kamunun 154 milyon 453 bin TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Dosyaya giren raporlarda, belediye tarafından yapılan 32 konser hizmet alımının piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmadığı, yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa fiyatlarının üzerinde olduğu belirtildi. Ayrıca, bazı firmaların sanal ofis üzerinden faaliyet gösterdiği, işlemlerin belgelerle yanıltıcı şekilde gösterildiği ifade edildi.

Şüpheliler arasında ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yöneticileri ile Evren Teknik Grup, Universe Production, Festiva ve Enfest Organizasyon şirketleri yetkilileri yer alıyor. MASAK raporlarında üç firmanın sanal ofiste faaliyet gösterdiği, bazı ödemelerin başka firmalara aktarıldığı tespit edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konserlerin daha önce Sayıştay ve Mülkiye Müfettişleri tarafından incelendiğini ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Belediye, soruşturmanın “operasyon havasında” yürütüldüğünü belirterek şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine bağlı olduklarını vurguladı.

Cumhuriyet’in 101. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ebru Gündeş konseri tartışmaya yol açtı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ödemenin detaylarını açıklayarak iddiaların algı operasyonu olduğunu savundu. Kurulum ve teknik ekibin ücretleri ile kullanılan malzeme giderlerinin şeffaf şekilde kayıtlı olduğu belirtildi.