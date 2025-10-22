Haftalardır tarihi zirvelerini yenileyen altın fiyatları, 22 Ekim Çarşamba gününe sert düşüşle başladı.

Altın yatırımcısını şaşırtan bu hızlı geri çekilmede küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve ons altındaki gerileme etkili oldu.

Dün sabah saatlerinde 5 bin 856 TL seviyesini gören gram altın, yeni güne 5 bin 547 TL ile başladı.

Çeyrek altın ise 10 bin TL seviyesinden 9 bin 875 TL’ye kadar geriledi.

Gram altın 5 bin 547 TL’ye geriledi

22 Ekim 2025 sabahı itibarıyla altın fiyatlarında son durum şöyle:

GRAM ALTIN

Alış: 5.545,93 TL

Satış: 5.547,03 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.707,00 TL

Satış: 9.875,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 38.707,00 TL

Satış: 39.317,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 40.200,00 TL

Satış: 40.808,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.417,04 TL

Satış: 5.714,58 TL

Uzmanlardan analiz: “Kısa vadede volatilite sürecek”

Ekonomistler, son dönemde ABD tahvil faizlerinin artması ve dolar endeksinin güçlenmesi nedeniyle altın fiyatlarında baskı yaşandığını belirtiyor.

Uzmanlara göre gram altın fiyatı kısa vadede dalgalı seyir izlese de orta vadede yeniden yukarı yönlü bir hareket bekleniyor.

Küresel piyasalarda ons altın

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 2.268 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına ilişkin beklentiler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.