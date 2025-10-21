Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser harcamalarındaki usulsüzlük iddiasıyla 14 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
14 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)’nin 2021-2024 döneminde düzenlenen konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 14 kişi hakkında “nitelikli zimmet” suçundan iddianame hazırladı.
İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tensip zaptını hazırladıktan sonra duruşma günü ve saatini belirleyecek.
32 konserde 154 milyon zarar
Soruşturma, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay incelemeleri ve bilirkişi raporları temel alınarak yürütüldü.
ABB’de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de, aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
5 kişi tutuklandı
5 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddianamede, şüpheliler için 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
İddianame 59 sayfa olarak hazırlandı.