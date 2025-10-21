İzmir’in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üretiminde kullanılan 3,4 milyon sigara filtresi ve binlerce rulo üretim kağıdı ele geçirildi.

3 milyon 400 bin sigara filtresi ele geçirildi

İzmir’in Menderes ilçesinde, kaçak sigara üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Belirlenen depoya düzenlenen baskında, kaçak sigara üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

3 milyon 400 bin sigara filtresi

5 bin 865 rulo sigara üretim kağıdı

Yakalanan şüpheliler

Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, kaçak tütün ve sigara üretimi ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.