11 Eylül 2001'de gerçekleşen terör saldırılarının 23. yıldönümünde Amerika Birleşik Devletleri, dört yolcu uçağının kaçırılması sonucu hayatını kaybeden yaklaşık 3.000 kişiyi anmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nde ve diğer şehirlerde yapılan törenler, saldırının ülke üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Törenler ve katılımcılar

Bu yılki anma törenleri, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump'ın katılımıyla dikkat çekti. Harris, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ndeki törene katılırken, Trump Pennsylvania'daki Flight 93 Ulusal Anıtı'nı ziyaret etti. ABD Başkanı Joe Biden ise Pensilvanya ve Pentagon'daki etkinliklerde yer aldı. Bu önemli anma etkinlikleri, hayatını kaybedenlerin hatırasını yaşatmaya yönelik bir çabanın parçası olarak değerlendirildi.

Saldırının ardından gelen değişiklikler

11 Eylül saldırıları, ABD'nin dış politika ve iç güvenlik stratejilerinde köklü değişikliklere neden oldu. Bu olaydan sonra "Terörizme Karşı Küresel Savaş" adı altında başlatılan operasyonlar, dünya genelinde önemli etkilere yol açtı. Afganistan ve Irak işgalleri, birçok insanın hayatını kaybetmesine ve bölgede uzun süreli çatışmalara neden oldu. ABD'nin en uzun süren savaşının yaşandığı Afganistan'da, binlerce Amerikan askeri ve sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal hizmet ve anma günü

11 Eylül, ABD'de "Ulusal Hizmet ve Anma Günü" olarak anılıyor. İlk anma törenlerinde, başkanlar ve yetkililer tarafından bağımsızlık bildirisinden metinler ve şiirler okunmuştu. Ancak 2012'de yapılan değişiklikle, sadece kurbanların isimleri okunmaya başlandı. Bu yeni uygulama, mağdurların isimlerinin yanına yapılan kısa açıklamaları da kapsıyor.

Mağdurların yakınlarından mesajlar

Törenlerde, hayatını kaybedenlerin yakınları da duygusal mesajlar verdi. İtfaiyeci Michael Roberts'ı onurlandıran Cathy Naughton, insanların kurbanların isimlerini her zaman hatırlamasını ve unutmamasını istedi. Emmanuel Akwasi Afuakwah'ın kardeşi Jacob Afuakwah, terörizmin bir daha yaşanmaması için dua ettiğini belirtti. Bu tür açıklamalar, ülke içindeki bölünmelere ve ulusal güvenliğe dair önemli mesajlar içerdi.