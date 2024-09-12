Edremit Ticaret Odası’ndan Sahte Zeytinyağına Karşı Savaş

Edremit Ticaret Odası, sahte zeytinyağı satışlarına karşı önemli bir adım atarak geniş çaplı bir mücadele başlattı. Oda Başkanı Ahmet Çetin, özellikle e-ticaret sitelerinde ucuz fiyatlarla satılan ve zeytinyağı adı altında sunulan sahte ürünlere karşı uyarılarda bulundu. Çetin, Edremit Zeytinyağı’nın coğrafi işaretli ve Avrupa Birliği tescilli olduğunu belirterek, sahtecilik yapan firmalara karşı hukuki süreç başlatıldığını söyledi.

Coğrafi işaretli Edremit Zeytinyağı

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Zeytinyağı’nın hem ulusal hem de Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescil edildiğini hatırlatarak, zeytinyağında yapılan sahteciliklere karşı ciddi adımlar attıklarını ifade etti. Çetin, zeytinyağı sahteciliğinin yalnızca ürün kalitesini düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda tüketici sağlığını da büyük risk altına soktuğunu vurguladı.

E-ticaret ve sosyal medyada sahte ürünler

Son dönemde, özellikle e-ticaret sitelerinde ve sosyal medyada çok ucuza sahte zeytinyağı satışlarının arttığına dikkat çeken Çetin, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. “İçinde zeytinyağı bulunmayan ya da tağşiş edilmiş ürünlerin Edremit Zeytinyağı adı altında satıldığını tespit ettik” diyen Çetin, sahte ürünlerin insan sağlığına büyük zarar verebileceğini belirtti. Bu tür ürünleri satan firmalara noter aracılığıyla tebligatlar gönderildiğini ve Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunduklarını açıkladı.

30 firma tespit edildi

Şu ana kadar 30’a yakın firmanın sahte zeytinyağı satışı yaptığının tespit edildiğini belirten Çetin, bu firmalara karşı hukuki adımlar atıldığını ifade etti. Ticaret Odası’nın hukuk biriminin sahteciliğe karşı titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Çetin, bu mücadelenin sadece Ticaret Odası’yla sınırlı kalmaması gerektiğini, tüm ilgili kurumlarla birlikte topyekûn bir savaş başlatılması gerektiğini söyledi.

Coğrafi işaretli ürünleri tercih edin

Başkan Ahmet Çetin, sahte ürünlerden korunmanın en iyi yolunun coğrafi işaretli ve güvenilir markaları tercih etmek olduğunu vurguladı. Vatandaşların zeytinyağı alırken dikkatli olması gerektiğini belirten Çetin, özellikle sosyal medyada yapılan satışlarda sahteciliğin daha yaygın olduğunu söyledi ve bu tür satışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ekledi.