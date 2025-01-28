ABD Adalet Bakanlığı, eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'a yönelik cezai soruşturmalarda yer alan birçok çalışanın işine son verdiğini duyurdu. Özellikle Eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in ekibindeki savcıların görevden alındığı açıklandı.

Henüz işten çıkarılanların isimleri paylaşılmasa da, Adalet Bakanlığı’ndan isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir yetkili, bu kararın Başsavcı Vekili James McHenry tarafından alındığını doğruladı.

Fox News'e konuşan bir başka Adalet Bakanlığı yetkilisi ise, şu açıklamada bulundu:

"Bugün Başsavcı Vekili James McHenry, Trump'ın yargılanmasında önemli rol oynayan bazı Adalet Bakanlığı yetkililerinin işine son verdi."

Trump'a açılan davanın geçmişi

Eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith, Trump'ın başkanlık dönemi sonunda devlete ait gizli belgeleri Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde sakladığı iddiasıyla Haziran 2023'te Trump hakkında 37 ayrı suçlamadan dava açmıştı.

Trump ile birlikte yardımcısı Walt Nauta ve malikanedeki bir çalışan olan Carlos De Oliveira da suçlanmıştı. Ancak Trump, tüm suçlamaları reddetmişti.

Davaya bakan yargıç kararı düşürmüştü

Temmuz 2024'te, davaya bakan Yargıç Cannon, Trump'ın itirazı üzerine savcı Jack Smith'in atanmasının Anayasa'ya uygun olmadığı gerekçesiyle davayı düşürmüş, Smith de Trump’ın 5 Kasım 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından soruşturmayı durdurmuştu.