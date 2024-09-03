İzmir Limanı'na demirleyen Amerikan savaş gemisinde görevli bir Amerikan askerinin başına çuval geçirilmesi olayı, kentte büyük bir yankı uyandırdı. Olay, 2 Eylül Pazartesi günü Konak ilçesinde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi.

Polis ekipleri hızla müdahale etti

Olay, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2’si kadın toplam 15 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildi. Grup, Amerikan askerine fiziki saldırıda bulunarak, askerin başına çuval geçirdi. ABD askerlerinin başına çuval geçirilmesi sırasında, 5 sivil giyimli ABD askeri olaya uzaktan tanık oldu. İzmir Emniyet güçleri, hızla müdahale ederek olayı kontrol altına aldı ve şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir Valiliği'nden açıklama

İzmir Valiliği, olayın ardından bir açıklama yaparak şu bilgilere yer verdi: "İlimiz Konak ilçesinde, 2 Eylül saat 16.00 sıralarında, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Adli tahkikat başlatılmıştır."

Adli süreç ve tutuklamalar

Olayla ilgili olarak, ABD askerinin başına çuval geçirdiği belirtilen 15 TGB üyesinden 10'u tutuklanmış, 5’i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmiştir. Karar, itiraz sürecine tabi olacaktır.

İzmir'deki bu olay, uluslararası diplomatik ilişkilerde gerilime neden olabilirken, yetkililer adli sürecin titizlikle yürütüleceğini belirtiyor.