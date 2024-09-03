Adana'da görülen boşanma davasında, kocasının izinsiz kredi çekmesi sonucu mağdur olan kadın lehine manevi tazminat kararı verildi. Bu karar, eşlerin birbirinden habersiz finansal işlemler yapmamaları gerektiğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Adana'daki dava Yargıtay'a taşındı

Adana'da yaşayan Gülenay L., eşi Kutay L.’nin evlilik süresince kendisinden habersiz kredi çektiğini ve borçlandığını öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Mağduriyetini öne sürerek boşanma davası açtı ve manevi tazminat talep etti. Yerel mahkeme bu talebi reddetti ancak dava Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay'dan emsal karar: Koca tamamen kusurlu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden habersiz kredi çeken ve bu nedenle borçlanarak icra takibi başlatılmasına neden olan kocanın tamamen kusurlu olduğuna karar verdi. Kocanın bu davranışı, kadının kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirildi ve manevi tazminat talebi onaylandı. Bu karar, benzer durumlar için emsal niteliği taşıyor.

Finansal şeffaflığın önemi vurgulandı

Kararda, evlilik içinde şeffaflığın ve karşılıklı güvenin önemine dikkat çekilerek, eşlerin birbirinden habersiz finansal yükümlülüklere girmemesi gerektiği vurgulandı. Bu tür durumların, kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu ve boşanma davalarında önemli sonuçlar doğurabileceği belirtildi.