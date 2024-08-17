ABD başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların adayı Kamala Harris, ekonomi politikalarıyla dikkat çekiyor. North Carolina'da yaptığı açıklamada, Harris, başkan seçilmesi halinde maliyetleri düşürmeyi, çalışan ve orta sınıf Amerikalılar için fırsatları genişletmeyi hedeflediğini belirtti. Harris, ilk 100 günde öncelik vereceği ekonomi politikalarını paylaştı.

Market fiyatları ve ilaç maliyetlerinde indirim

Harris'in ekonomi programının merkezinde, Amerikalıların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için maliyetlerin düşürülmesi yer alıyor. Özellikle gıda ve market ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarına karşı bir yasa çıkarmayı planlayan Harris, bu konuda Kongre ile iş birliği yapmayı hedefliyor. Ayrıca, reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek için ilaç şirketlerine karşı sert önlemler almayı planlıyor.

Uygun fiyatlı konutlar ve konut teşvikleri

Harris, konut sorununu çözmek için büyük bir hedef belirledi: Gelecek dört yıl içinde 3 milyon yeni konut inşa edilmesi. Bu hedefi gerçekleştirmek için konut inşaatını teşvik eden vergi destekleri getirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, ilk kez ev sahibi olacaklar için 25 bin dolara kadar peşinat desteği sağlanması ve kira desteğinin genişletilmesi de Harris’in konut politikaları arasında yer alıyor. Wall Street yatırımcılarının toplu olarak konut satın almasının önlenmesi de gündeminde.

Orta sınıf ve aileler için vergi indirimi

Harris, orta sınıfın üzerindeki vergi yükünü hafifletmeyi vaat ediyor. Özellikle yeni doğan çocuğu olan ailelere yönelik olarak vergi indiriminin 6 bin dolara kadar çıkarılması planlanıyor. Bu adım, Harris’in ekonomik eşitlik ve adalet konusundaki taahhütlerinin bir parçası olarak öne çıkıyor.