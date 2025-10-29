İsrail, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze’ye yeniden saldırı başlattı. En az 63 kişi hayatını kaybederken, ABD Başkanı Donald Trump, “Hamas uygun davranmazsa ateşkes biter” sözleriyle İsrail’e destek verdi.

İsrail’den ateşkesi bozan saldırı

Gazze’de bir kez daha kan döküldü.

İsrail, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze’ye yeniden saldırı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas’ın Refah’ta İsrailli askerlerine ateş açtığı iddia edildi. Olayda bir İsrail askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu gelişme üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya “Gazze’de güçlü saldırılar gerçekleştirin” talimatı verdi.

Bombardımanda en az 63 kişi hayatını kaybetti

Netanyahu’nun talimatının ardından İsrail savaş uçakları Gazze’nin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 24’ü çocuk, 15’i kadın olmak üzere en az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze’de hastaneler ve altyapı tesisleri ağır hasar aldı. Enkaz altında kalan siviller için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Trump: “İsrail karşılık vermekte haklı”

İsrail’in saldırı kararına destek ABD’den geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu vurguladı.

Trump, “Hamas bir İsrail askerini öldürdü, İsrailliler de karşılık verdi. Böyle bir durumda yanıt verilmelidir. Hamas uygun davranmazsa ateşkes biter” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca Hamas’ın “Ortadoğu anlaşmasının küçük bir parçası” olduğunu belirterek, “Hamas gerekeni yapmazsa yok edilecek” dedi.

Hamas: “Ateşkese bağlıyız”

İsrail’in saldırılarını kınayan Hamas, ateşkesi ihlal eden tarafın kendileri olmadığını açıkladı.

Hamas Sözcüsü, “Ateşkese bağlıyız. İsrail, saldırgan politikalarını meşrulaştırmak için yalan söylüyor” dedi.

Uluslararası tepkiler artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB), sivillerin hedef alındığı saldırılardan endişe duyduklarını açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü ise her iki tarafı da sivillerin güvenliğini sağlamaya çağırdı.