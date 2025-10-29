Türk Hava Yolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel indirim kampanyası başlattı. THY, yurt içi tek yön biletlerini 1.029 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

THY’den Cumhuriyet Bayramı’na özel ucuz bilet fırsatı

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt içi uçuşlarda özel bir indirim kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tek yön ekonomi sınıfı biletler 1.029 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya kapsamında 90 bin adet koltuk yolculara avantajlı fiyatlarla sunulacak.

Kampanya detayları

THY’nin duyurduğu kampanya, 29 Ekim 2025 (dahil) – 30 Ekim 2025 (dahil) tarihleri arasında düzenlenecek bilet alımları için geçerli olacak.

Biletler, 1 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, Economy Class, tek yön ve direkt uçuşlar için geçerli olacak.

Ancak, 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kampanya indirimi uygulanmayacak.

“90 bin koltuk avantajlı fiyata sunuldu”

Türk Hava Yolları kampanya kapsamında toplam 90 bin koltuğu indirimli fiyatlarla satışa sundu.

THY yetkilileri, kampanyanın Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak planlandığını ve vatandaşlara ekonomik seyahat imkânı sağlamayı hedeflediğini belirtti.