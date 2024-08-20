ABD borsalarında, Ağustos ayının başında yaşanan çöküşün ardından yatırımcılar temkinli bir duruş sergilerken, piyasalar yükseliş sinyalleri veriyor. Uzmanlar, piyasalardaki bu üç önemli sinyalin, hisse senetlerinin yükseliş trendine devam edeceğine işaret ettiğini belirtiyor.

1. 40 günlük ticaret endeksi

Ned Davis Research (NDR) stratejistlerinin pazartesi günü yayınladıkları rapora göre, 40 Günlük Ticaret Endeksi (40-Day Trading Index) hisse senetlerinde yukarı yönlü bir hareketin ‘en az dirençli yol’ olduğunu gösteriyor. Bu gösterge, hisse senetlerinin aşırı satıldığına dair işaretler veriyor ve bunu genellikle %60 oranında bir kazancın takip ettiğini gösteriyor.

2. 10:1 Oranlı yükseliş günü

İkinci sinyal, hisse senedi piyasasında yükseliş eğiliminin güçlü olduğunu gösteren 10:1 oranlı yükseliş günüdür. Bu gösterge, yükselen hisse senedi sayısının düşenlere oranla 10:1 oranında geçtiği günlerde yanıp söner. Ağustos ayında kaydedilen sekizinci 10:1’lik yükseliş günü, önümüzdeki altı ay için ortalamanın üzerinde getirilerle tutarlı bir model sunuyor.

3. Günlük momentum modeli

Üçüncü sinyal, NDR'nin Günlük Momentum Modeli’nden geliyor. Bu model, kısa vadeli momentum göstergelerinin en az %65,5'inin pozitife dönmesiyle yükseliş eğilimi gösterir. Geçen hafta bu gösterge %68,6 olarak ölçüldü ve bu seviye, genellikle ortalama %10’luk yıllık bir kazançla sonuçlanıyor.

Kısa vadeli yükseliş beklentileri

Stratejistler, bu üç kısa vadeli göstergenin hisse senetlerindeki yükseliş eğilimini doğruladığını belirtiyor. Ancak, uzun vadeli görünüm konusunda ihtiyatlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini de vurguluyorlar. Yapay zekanın tetiklediği bir balonun piyasadaki büyük hisse senetlerini aşırı değerli hale getirebileceğine dair uyarılar, bu ihtiyatlı bakış açısını güçlendiriyor.

İhtiyatlı bakış

Seçkin yatırımcı John Hussman’ın değerleme metriği, piyasanın 1929'dan bu yana en fazla aşırı değerlendiği dönemde olduğunu gösteriyor. NDR stratejistleri de, uzun vadeli eğilimlerin ve değerlemelerin yukarı yönlü gerildiğine dikkat çekiyor.

Yatırımcı duyarlılığı olumlu:

Yatırımcılar, ABD borsalarında yaşanan son satış dalgasına rağmen hisse senetlerine yönelik genel bir iyimserlik taşıyor. AAII'nin son Yatırımcı Duyarlılığı Anketi’ne göre, yatırımcıların %43’ü gelecek altı ay boyunca hisse senetleri konusunda iyimser olduklarını belirtiyor. Bu oran, önceki haftanın %41’lik seviyesinden daha yüksek.