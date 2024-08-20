Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Kuzey Hattı, yapılan çalışmaların ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yangının detayları

Büyükanafarta köyü yakınlarında sabah saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve geniş bir alanı etkisi altına aldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangını kontrol altına almak için 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel ile yoğun bir müdahale gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı da Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 tipi helikopteri yangın söndürme çalışmalarına gönderdi.

Tedbir amaçlı ziyarete kapalıydı

Yangının yayılması sonucu, tedbir amaçlı olarak Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki önemli yerler olan 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gibi tarihi alanlar ziyarete kapatıldı. Yangın sonucunda 700 hektarlık orman alanı zarar gördü. Ancak, yangının söndürülmesinin ardından yapılan değerlendirmelerle birlikte Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) yeniden ziyarete açıldı.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’ndan açıklama

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "15 Ağustos günü başlayan yangın sebebiyle geçici süreyle ziyarete kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır" denildi.