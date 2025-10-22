ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanacak gümrük vergisini yüzde 155’e çıkaracağını duyurdu. Trump, Çin lideri Xi ile görüşme konusunda ise belirsiz mesajlar verdi.

ABD, Çin’e Gümrük Vergisini Artırıyor

Trump, Çin’e uygulanan tarife oranının 1 Kasım’dan itibaren yüzde 155’e yükseleceğini belirtti. ABD Başkanı, bu vergi oranının Çin için sürdürülebilir olmadığını ancak geçmişteki başkanların Çin’in avantaj sağlamasına izin verdiğini savundu.

Trump’tan Karışık Mesajlar

Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi Kongre üyelerine konuşan Trump, Çin ile müzakerelerin sürdüğünü ve halen yüksek gümrük vergileri uyguladıklarını söyledi. Trump, Xi ile görüşme konusunda ise net bir tarih vermedi ve “Belki de görüşmeyiz” ifadesini kullandı.

APEC Zirvesi ve Olası Görüşme

Trump, Güney Kore’de 31 Ekim-1 Kasım’da yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde Xi ile bir araya gelmesinin beklendiğini açıkladı. Başkan, Xi ile iyi bir anlaşma yapmayı umduğunu ancak bu anlaşmanın adil olması gerektiğini vurguladı.