Halkapınar Metro İstasyonu’na yürüme mesafesinde olan Tiyatro Peron, ekim ayını “Neredeyse Eşittir” , “Işıltılı Haşereler” , “Kardeşlerimi Arıyorum” ve “Baba” adlı oyunlar ile uğurluyor.

24 Ekim Cuma Saat 20:00’da Uğur Uzunel’in genel sanat yönetmeni olduğu Neredeyse Eşittir adlı oyun, ekonomik bir kabare olarak İzmir halkının karşısına çıkıyor.

25 Ekim Cumartesi Saat 20:00’da Ant Aksan’ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Işıltılı Haşerrler adlı oyunun temel mottosu “ışık ne kadar parlaksa gölgeler o kadar net görünür” olarak biliniyor.

27 Ekim Pazar Saat 20:00’da Barış Gönenen’ın genel sanat yönetmeni konumunda bulunduğu Kardeşlerimi Arıyorum adlı oyun, Tiyatro Peron bünyesinde konuk oyun statüsünde kendisine yer buluyor.

28 Kasım Pazartesi Saat 20:00’da Uğur Uzunel tarafından genel sanat yönetmenliği icra edilen Baba adlı oyun, traji komik bir anlatımı içinde barındırıyor. Ayrıca Baba adlı oyun dza Tiyatro Peron bünyesinde konuk oyun statüsünde.

Kasım ayının ilk oyunu Tiyatro Peron bünyesinde Buğra Altun tarafından sahnelenen stand up gösteri olacak.