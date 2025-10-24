Brent petrol fırladı, akaryakıta bu gece zam geliyor

Uzmanlar, ABD enflasyon verisinin altın fiyatlarında kısa vadeli volatilite yarattığını belirtiyor. Piyasa oyuncuları, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası (FED) politikalarını ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyor.

ABD-Çin görüşme trafiği ve küresel piyasa etkisiyle Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 42,19 seviyesini görerek 52 haftanın zirvesine çıkmıştı. Ancak ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar gerileyerek TL karşısında düşüşe geçti.

Kritik ABD enflasyon verisi öncesi ons altın fiyatları 4.062 dolar bandında hareket ediyordu. Veri sonrası ons altın 4.115 dolara kadar çıktı. Dolar/TL ve ons altının etkisiyle gram altın fiyatları sabah saatlerinde 5.480 TL seviyesindeyken, veri sonrası 5.605 TL’ye yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Veriler, aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3 artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşti. Altın fiyatları, güne düşüşle başlasa da veri sonrası sert yükseldi ve kayıpların büyük kısmını telafi etti.

