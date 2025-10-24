Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR) halka arzı için detaylar belli oldu.

22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında 3 iş günü boyunca talep toplanacak halka arzda, yatırımcıların işlem yapabileceği banka ve aracı kurumlar kamuoyuna duyuruldu.

Halka arzda Akbank ve Ak Yatırım konsorsiyum dışında kalırken, Yapı Kredi, TEB, Garanti ve Halkbank gibi büyük kurumlar konsorsiyum üyesi olarak yer aldı.

Ecogreen halka arzı hangi bankalardan alınır?

ECOGR halka arzına katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumlar şöyle:

Ecogreen Aracı Kurumlar Listesi

A1 Capital, Acar Menkul, Ata Yatırım, Ahlatcı Yatırım, ALB Yatırım, Alnus Yatırım, Anadolu Yatırım, Alternatif Yatırım, Aktif Yatırım Bankası, Bizim Menkul, BTC Turk Yatırım, Burgan Yatırım, Colendi Menkul, Deniz Yatırım, Garanti BBVA, Fibabanka, Gedik Yatırım, Halk Yatırım, Halkbank, İş Yatırım, İş Bankası, Marbaş, Meksa, Oyak, Osmanlı Yatırım, Odeabank, QNB Finansbank, TEB, TEB Yatırım, Vakıfbank, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Bankası, Ziraat Yatırım, Yatırım Finansman ve Ünlü Menkul Değerler.

Toplamda 60’tan fazla banka ve aracı kurum, yatırımcıların halka arza kolayca erişebilmesini sağlayacak.

Akbank ve Ak Yatırım konsorsiyumda yok

Daha önceki bazı halka arzlarda aktif rol alan Akbank ve Ak Yatırım, bu kez Ecogreen halka arz konsorsiyumu dışında kaldı.

Buna karşılık Yapı Kredi, Garanti, TEB ve Halkbank gibi büyük kurumların katılımı, talep toplama sürecinde geniş erişim olanağı sağlayacak.

Halka arz tarihleri ve talep toplama detayları

Talep toplama tarihleri: 22 – 24 Ekim 2025

Halka arz süresi: 3 iş günü

Borsa kodu: ECOGR

Dağıtım yöntemi: Eşit dağıtım

İşlem göreceği pazar: Borsa İstanbul Yıldız Pazar (tahmini)

Yatırımcılar için erişim kolaylığı

Ecogreen halka arzı, hem banka hem yatırım platformları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Böylece mobil uygulama, internet şube veya yatırım hesabı olan bireysel yatırımcılar, kolayca talep girişi yapabilecek.