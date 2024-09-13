ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi olayına ilişkin kapsamlı bir soruşturma raporunun beklendiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Eygi'nin öldürülmesinin ardından İsrail’in Batı Şeria’daki angajman kurallarını gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Şeffaf ve hızlı soruşturma talebi

Matthew Miller, düzenlediği basın brifinginde, Eygi’nin ölümüne ilişkin yapılan ön soruşturmanın yanı sıra kapsamlı bir nihai raporun beklenildiğini belirtti. Miller, "Bakan Blinken’ın da belirttiği gibi, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria’daki operasyon yöntemlerinde değişiklik yapması gerekiyor. İsrail güçlerinin angajman kurallarını değiştirmesi gerektiği açık çünkü iki Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti," dedi. Miller, ölümlerle ilgili yürütülen soruşturmaların sonuçlarını ve suç delillerinin ortaya çıkmasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Blinken: “Eygi'nin ölümü sebepsiz ve haksız”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eygi’nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini "sebepsiz ve haksız" olarak nitelendirdi. Blinken, İsrail ordusunun Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını ve bu durumun kabul edilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria’daki faaliyetlerinde bazı nihai değişiklikler yapması gerektiğini ifade etti.

Eygi'nin ölümü ve aile çağrısı

Türk-Amerikan vatandaşı Eygi (26), 6 Eylül’de Batı Şeria’nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Eygi’nin ailesi, kızlarının ölümüyle ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması için ABD yönetimine çağrı yapmıştı.